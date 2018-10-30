Марсело: Какими бы ни были тяжелыми времена, «Реал» вернется

Вице-капитан мадридскоговерит, что «королевский клуб» сможет преодолеть кризис несмотря ни на что.

«Иногда какие-то плохие вещи случаются в нашей жизни, чтобы наставить на нужный путь. Какими бы ни были тяжелыми времена, "Реал" вернется», — написал защитник на своей странице в Instagram.

В минувшем туре Примеры «сливочные» крупно уступили «Барселоне» (1:5) и опустились на девятую строчку в турнирной таблице.

Бразильский защитник забил гол и получил травму в этом матче. У него диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Ожидается, что срок восстановления составит не менее двух недель. 0