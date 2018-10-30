Лунев: Разговоров о чемпионстве «Зенита», конечно, нет

Голкиперпрокомментировал минимальную победу в матче 12-го тура чемпионата России над(1:0).

«Мы планировали играть несколько иначе, хотели сами атаковать. Но получилось так, как получилось. Разговоров о чемпионстве, конечно, нет. Хотя все понимают — желательно оторваться от преследователей. Но мы смотрим только на свою игру, стараемся в неё играть.

Влияет на игру "Зенита" участие в трех турнирах? Если логически рассуждать, то почему это должно влиять? В Англии, во всех топ-чемпионатах все так играют», — приводит слова Лунева официальный сайт «сине-бело-голубых».

«Зенит» после 12 туров набрал 28 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего соперника на шесть баллов. 0