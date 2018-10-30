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    Лунев: Разговоров о чемпионстве «Зенита», конечно, нет

    РПЛ Футбол России Зенит Крылья Советов Календарь РФПЛ
    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал минимальную победу в матче 12-го тура чемпионата России над «Крыльями Советов» (1:0).

    Андрей Лунев
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    «Мы планировали играть несколько иначе, хотели сами атаковать. Но получилось так, как получилось. Разговоров о чемпионстве, конечно, нет. Хотя все понимают — желательно оторваться от преследователей. Но мы смотрим только на свою игру, стараемся в неё играть.

    Влияет на игру "Зенита" участие в трех турнирах? Если логически рассуждать, то почему это должно влиять? В Англии, во всех топ-чемпионатах все так играют», — приводит слова Лунева официальный сайт «сине-бело-голубых».

    «Зенит» после 12 туров набрал 28 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего соперника на шесть баллов. 0

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