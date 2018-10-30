Черчесов сосредоточен только на работе в сборной, заявили в РФС

намерен сосредоточиться на работе с национальной командой, сообщили в РФС. Таким образом, специалист не собирается совмещать работу в сборнойи московском

«Станислав Саламович остается тренером сборной и сосредоточен только на этой работе. Мы очень благодарны ему за удачное выступление на ЧМ-2018 и за нынешние результаты в Лиге наций. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперед», — цитируют «Известия» вице-президент РФС Сергея Анохина.

Ранее появились слухи о том, что Черчесов может стать преемником Массимо Карреры в московском «Спартаке», который был уволен 22 октября. Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» назначен испанский специалист Рауль Рианчо.

На чемпионате мира-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему серебряному призеру — команде Хорватии (2:2, по пен. — 3:4). 0