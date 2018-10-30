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    «Борнмут» — «Норвич Сити»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Борнмут — Норвич Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.10.2018)

    Кубок Лиги Футбол Англии Борнмут Норвич
    В 22:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Борнмут» — «Норвич Сити».

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    Последний матч между собой: «Борнмут» — «Норвич Сити» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Норвич Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Борнмут» — «Норвич Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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