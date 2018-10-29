Экс-директор «Реала»: Бейл не соответствует заплаченной за него сумме

Экс-директорраскритиковал полузащитника «сливочных»после поражения от

Гарет Бейл AS 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Мы продолжаем оценивать игру Бейла, лишь исходя из его стоимости. Его цена создала иллюзию, будто он — мировая суперзвезда. Но его игра в последние пять лет не соответствует деньгам, которые заплатил "Реал".

В матче против "Барселоны" уже через семь минут Бейл оставил Альбу без опеки. В первую очередь такие звезды должны уважать установки на матч, а уже потом показывать свою натуру. Они думают, что могут делать все, что угодно, даже если это не идет на пользу их командам», — приводит слова Вальдано Marca.

Напомним, «Реал» купил Бейла в 2013 году за 100 миллионов евро. 0