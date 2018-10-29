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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Тоттенхэм — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.10.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Манчестер Сити Календарь АПЛ
    В 23:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

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    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Эрик Ламела, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Mousa Dembele, Лукас Моура, Гарри Кейн.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Рияд Марез.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

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