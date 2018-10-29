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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Тоттенхэм — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.10.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Манчестер Сити Календарь АПЛ
    В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

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    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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