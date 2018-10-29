«Спартак» упустил победу над «Рубином»

Казанскийна своем поле сыграл вничью с московским(1:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 77-й минуте, когда в ворота казанцев был назначен пенальти за то, что Устинов сыграл рукой. Одиннадцатиметровый реализовал Дмитрий Комбаров.

А на третьей компенсированной минуте счет сравнялся. Прошла подача от угла поля на линию вратарской, Егор Сорокин выиграл позицию и пробил головой точно в дальний угол ворот.

После этого матча «Спартак» на 6-м месте, а «Рубин» на 7-м — у команд по 19 очков.