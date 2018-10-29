«Спартак» упустил победу над «Рубином»

«Спартак»
«Спартак»
Счет в матче был открыт на 77-й минуте, когда в ворота казанцев был назначен пенальти за то, что Устинов сыграл рукой. Одиннадцатиметровый реализовал Дмитрий Комбаров.
А на третьей компенсированной минуте счет сравнялся. Прошла подача от угла поля на линию вратарской, Егор Сорокин выиграл позицию и пробил головой точно в дальний угол ворот.
После этого матча «Спартак» на 6-м месте, а «Рубин» на 7-м — у команд по 19 очков.
РПЛ. 12-й тур
«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Комбаров, 78 — с пенальти (0:1). Сорокин, 90+2 (1:1)«Рубин»: И.А.Коновалов, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов, Подберезкин, И.Коновалов, Полоз (Бухаров, 76), Байрамян (Сорокин, 90+1)«Спартак»: Максименко, Петкович, Кутепов, Джикия, Комбаров, Боккетти, Зобнин, Игнатов, Ташаев (Мельгарехо, 86), Попов (Еременко, 61), Ханни (Нимели, 57)Предупреждения: Комбаров, 40. Ханни, 44. Подберезкин, 47. Устинов, 63. Ташаев, 79. Зобнин, 87