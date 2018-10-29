Роналду: Не было впечатления, что Перес хочет меня удержать

Нападающийоткровенно рассказал, почему решился на уход из

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«Я чувствовал, что в клубе, особенно это исходило от президента, уже не относились ко мне так, как раньше, в первые лет пять. Флорентино Перес смотрел на меня так, будто для них я уже не был незаменимым. Это заставило меня задуматься об уходе. В прессе они говорили, что я попросил об уходе, но у меня не сложилось впечатление, что президент хочет удержать меня.

Перес всегда смотрел на меня только с точки зрения деловых отношений. То, что он говорил мне, не было сказано от души. Как бы то ни было, я многого достиг в Мадриде, и у меня были невероятные моменты, которые я всегда буду помнить: это касается и партнеров по команде, и фанатов. Но через девять лет пришло время сменить клуб и двигаться дальше», — сказал Роналду в интервью France Football.

«Если бы дело было в деньгах, я переехал бы в Китай и заработал в пять раз больше, чем в "Ювентусе" или в "Реале". Но я перешел в "Ювентус" не из-за денег. В Мадриде я зарабатывал столько же, если не больше. Разница в том, что "Ювентус" по-настоящему хотел заполучить меня», — также отметил португалец.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» в летнее межсезонье за 100 миллионов евро. 0