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    Рианчо: Забить «Рубину» на домашнем стадионе мало кому удавалось

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо подвел итог матча 12-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

    Рауль Рианчо
    Рауль Рианчо
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    «Соперник — неплохой. Мы знали, что нам будет не просто играть, так как соперник очень хорошо организован в обороне. Забить им на домашнем стадионе мало кому удавалось.

    Мы хотели вымотать их на протяжении всей игры, также знали, что нужно искать варианты за спинами защитников "Рубина", нужно было быстро разворачивать атаки.

    Во втором тайме был неплохой отрезок, когда мы подходили к штрафной и создавали моменты. Мы проделали большую работу, были близки, но в конце пропустили. Это футбол», — приводит слова Рианчо Sport24.ru.

    После этой игры «Спартак» и «Рубин» с 19 очками делят шестое место в турнирной таблице. 0

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