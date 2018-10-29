Маммана — в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составына матч 12-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет в Самаре.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Башкиров, Корниленко, Зотов, Рохель, Антон, Ткачук, Чичерин, Молло, Бурлак, Канунников.

Запасные: Конюхов, Тигиев, Самарджич, Надсон, Соболев, Чочиев, Шейдаев, Тихонов, Мияйлович, Вучичевич, Ланин, Яковлев.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Чернов, Кузяев, Паредес, Маркизио, Мак, Дзюба, Ерохин.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Оздоев, Краневиттер, Шатов, Заболотный.

Начало матча — в 18:00 мск.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0