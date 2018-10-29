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    Маммана — в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

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    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 12-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет в Самаре.

    Эмануэль Маммана
    Эмануэль Маммана
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    «Крылья Советов»: Рыжиков, Башкиров, Корниленко, Зотов, Рохель, Антон, Ткачук, Чичерин, Молло, Бурлак, Канунников.

    Запасные: Конюхов, Тигиев, Самарджич, Надсон, Соболев, Чочиев, Шейдаев, Тихонов, Мияйлович, Вучичевич, Ланин, Яковлев.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Чернов, Кузяев, Паредес, Маркизио, Мак, Дзюба, Ерохин.

    Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Оздоев, Краневиттер, Шатов, Заболотный.

    Начало матча — в 18:00 мск.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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