Конте хочет пригласить в «Реал» Погба

Поль Погба и Антонио Конте
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Бывший наставник «Ювентуса» хочет пригласить на «Сантьяго Бернабеу» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, с которым работал в туринском клубе.
Отмечается, что руководители «Реала» уверены, что организовать переход чемпиона мира не составит труда.
У Погба конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью и он готов покинуть клуб летом 2019 года. На 25-летнего француза также претендуют «Барселона» и «Ювентус».
В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса.
Напомним,28 октября «Реал» проиграл «Барселоне» в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице.
Сегодня руководство «королевского клуба» может уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги. 0