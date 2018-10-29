Конте хочет пригласить в «Реал» Погба

Итальянский специалист, который, как ожидается, возглавит мадридский, определился с первой трансферной целью, сообщает Calciomercato.

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Бывший наставник «Ювентуса» хочет пригласить на «Сантьяго Бернабеу» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, с которым работал в туринском клубе.

Отмечается, что руководители «Реала» уверены, что организовать переход чемпиона мира не составит труда.

У Погба конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью и он готов покинуть клуб летом 2019 года. На 25-летнего француза также претендуют «Барселона» и «Ювентус».

В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса.

Напомним,28 октября «Реал» проиграл «Барселоне» в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице.

Сегодня руководство «королевского клуба» может уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги. 0