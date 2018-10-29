«Крылья Советов» заслуживали большего, считает Божович

Главный тренер самарских «Крыльев Советов»прокомментировал итог встречи 12-го тура РПЛ с(0:1).

«Думаю, что мы начали матч хорошо, больше контролировали мяч, создавали моменты, но не забили. "Зенит" подловил нас на контратаке и забил гол.

Во втором тайме у нас были два хороших момента. В перекладину попал Канунников, не смог забить Корниленко. Сегодня мы заслуживали большего. Но это футбол», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

После 12-и туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 28 очков. «Крылья Советов» с 11-ю баллами идет на 13-й строчке. 0