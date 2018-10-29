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    «Крылья Советов» заслуживали большего, считает Божович

    Крылья Советов Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал итог встречи 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович
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    «Думаю, что мы начали матч хорошо, больше контролировали мяч, создавали моменты, но не забили. "Зенит" подловил нас на контратаке и забил гол.

    Во втором тайме у нас были два хороших момента. В перекладину попал Канунников, не смог забить Корниленко. Сегодня мы заслуживали большего. Но это футбол», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

    После 12-и туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 28 очков. «Крылья Советов» с 11-ю баллами идет на 13-й строчке. 0

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