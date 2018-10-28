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    «Нюрнберг» — «Айнтрахт Ф»: онлайн-трансляция начнется в 15:30

    Нюрнберг — Айнтрахт Ф (28.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Бундеслига Футбол Германии Нюрнберг Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    В 15:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Нюрнберг» — «Айнтрахт Ф».

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    Последний матч между собой: «Нюрнберг» — «Айнтрахт Ф» 2:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Айнтрахт Ф»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Нюрнберг» — «Айнтрахт Ф». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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