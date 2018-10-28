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    «Марсель» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Марсель — ПСЖ (28.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Марсель ПСЖ Календарь Лиги 1
    В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Марсель» — «ПСЖ».

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    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Марсель» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Марсель» — «ПСЖ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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