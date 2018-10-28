Манчестер Юнайтед — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.10.2018)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Люк Шоу, Поль Погба, Фред, Nemanja Matic, Хуан Мата, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль.
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Курт Зума, Люка Динь, Шеймус Коулман, Андре Гомеш, Гилфи Тор Сигурдссон, Тео Уолкотт, Идрисса Гейе, Бернард, Richarlison.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. 0