Кристал Пэлас — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.10.2018)

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джордан Айю.
«Арсенал»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Гранит Джака, Месут Озил, Lucas Torreira, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Matteo Guendouzi, Александр Ляказетт.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 0:1. 0