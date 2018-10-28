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    СМИ: «Спартак» проведет переговоры с Карпиным

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    «Спартак» заинтересован в сотрудничестве с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
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    Как сообщает «Спорт-Экспресс», 28 октября представители «красно-белых» встретятся с Карпиным, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.

    Ранее «Спартак» уже связывался с Карпиным, о чем известно руководству «Ростова».

    Стоит отметить, что в контракте Карпина не предусмотрены отступные.

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