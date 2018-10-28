СМИ: «Спартак» проведет переговоры с Карпиным

заинтересован в сотрудничестве с главным тренером

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 28 октября представители «красно-белых» встретятся с Карпиным, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.

Ранее «Спартак» уже связывался с Карпиным, о чем известно руководству «Ростова».

Стоит отметить, что в контракте Карпина не предусмотрены отступные.

В то же время «Спартак» пока не отказался от кандидатуры Олега Кононова, однако пока «красно-белые» не могут найти компромисс по компенсации, которую необходимо заплатить тульскому «Арсеналу» за разрыв контракта с тренером. 0