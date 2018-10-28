«Краснодар» вырвал победу у ЦСКА в Москве

Московскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 54-й минуте открыли хозяева. Серия ошибок «быков» позволила москвичам разыграть мяч перед штрафной, Чалов покатил на Влашича, а Никола отлично пробил в нижний угол.

На 79-й минуте гости отыгрались. Вандерсон убежал справа от Набабкина и прострелил на Игнатьева, юный воспитанник «Краснодара» быстро отыграл на Ари, а бразилец без сопротивления расстрелял ближний угол ворот ЦСКА.

А на 81-й минуте Ари получил мяч на краю штрафной и запустил его во вратарскую, где Классон с метра расстрелял девятку ворот.

После этого матча «Краснодар» с 22 очками поднялся на 2-е место, а ЦСКА с 19 очками — на 5-й строке таблицы.