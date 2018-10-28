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    «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА в Москве

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    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче на 54-й минуте открыли хозяева. Серия ошибок «быков» позволила москвичам разыграть мяч перед штрафной, Чалов покатил на Влашича, а Никола отлично пробил в нижний угол.

    На 79-й минуте гости отыгрались. Вандерсон убежал справа от Набабкина и прострелил на Игнатьева, юный воспитанник «Краснодара» быстро отыграл на Ари, а бразилец без сопротивления расстрелял ближний угол ворот ЦСКА.

    А на 81-й минуте Ари получил мяч на краю штрафной и запустил его во вратарскую, где Классон с метра расстрелял девятку ворот.

    После этого матча «Краснодар» с 22 очками поднялся на 2-е место, а ЦСКА с 19 очками — на 5-й строке таблицы.

    РПЛ. 12-й тур
    ЦСКА — «Краснодар» — 1:2 (0:0)
    Голы: Влашич, 54 (1:0). Ари, 79 (1:1). Классон, 81 (1:2)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Влашич, Ахметов (Нисимура, 87), Дзагоев (Хосонов, 56), Обляков, Сигурдссон, Чалов (Бийол, 63)«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес (Вандерсон Масиэл, 46), Классон, Каборе (Игнатьев, 75), Газинский, Перейра (Куэва, 68), Стоцкий, АриПредупреждение: Чернов, 27
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