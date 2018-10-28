Бёрнли — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.10.2018)

Составы команд:
«Бёрнли»: Джо Харт, Мэттью Лоутон, Charlie Taylor, James Tarkowski, Бен Ми, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Роберт Брэйди, Джеффри Хендрик, Стивен Дефур, Сэм Воукс.
«Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Росс Баркли, Педро Родригес, Willian, Альваро Мората.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Челси» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0