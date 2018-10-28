«Ахмат» разошелся миром с «Динамо»

Фрагмент матча
«Динамо»
«Ахмат» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Динамо» расположилось на 11-й строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем туре грозненцы 4 ноября на выезде сыграют с «Зенитом», а москвичи днем ранее примут ЦСКА.
РПЛ. 12-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Москва) — 0:0
«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Гащенков, Исмаэл, Иванов, Думбья (Балай, 82), Мбенг (Митришев, 64)«Динамо» (Москва): Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Тетте, Соу, Панченко (Луценко, 69), Жоаузинью (Грулев, 90+1), ЧерныхПредупреждения: Мохаммади, 17. Евгеньев, 40. Морозов, 58. Гащенков, 70