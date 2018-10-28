«Ахмат» разошелся миром с «Динамо»

Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Ахмат» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Динамо» расположилось на 11-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре грозненцы 4 ноября на выезде сыграют с «Зенитом», а москвичи днем ранее примут ЦСКА.