Зе Луиш: Первый год в «Спартаке» был очень трудным

Нападающийрассказал о трудностях, с которыми столкнулся после переезда в Москву летом 2015 года.

«Сложнее всего было привыкнуть к языку, холоду и русской культуре. Это был шок. Уже через несколько дней я хотел уехать домой. Потом решил, что должен остаться, выдержать холод, привыкнуть к жутким пробкам и языку. Сложно было и потому, что никто практически не говорил даже на английском.

Первый год в Москве был очень трудным. Я плакал почти каждый день и много раз задавался вопросом, что я здесь вообще делаю. Желание сдаться и вернуться домой было огромным. Но все эти трудности сделали меня сильнее психологически. Я стал более терпимым к холоду, а после года плача у меня практически не осталось слёз. Теперь решаю проблемы без паники и не боюсь трудностей», — приводит слова Зе Луиша O Jogo.

Напомним, футболист перешел в «Спартак» из португальской «Браги» летом 2015 года.

В текущем сезоне представитель Кабо-Верде провел за «красно-белых» 15 матчей и забил восемь мячей. 0