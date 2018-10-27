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    СМИ: топ-клубы Европы хотят остановить рост зарплат игроков

    Трансферы
    Элитные европейский клубы скрыто ведут обсуждение о возможном заключении пакта о недопущении роста зарплат футболистов, сообщает The Sun.

    Клубы будут бороться с огромными зарплатами
    Клубы будут бороться с огромными зарплатами
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    По данным издания, ведущие клубы встревожены ростом финансовых запросов футболистов и рассматривают варианты, как можно изменить ситуацию. Отмечается, что обсуждение пакта проходит уже несколько месяцев.

    «Некоторые финансовые запросы игроков и агентов выходят за все рамки приличи. Это надо остановить. Всему есть предел, ведь иначе они будут требовать все больше. Если клубы будут контролировать этот вопрос вместе, то и футболистам придется смириться с новой реальностью», — заявил анонимный источник. 0

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