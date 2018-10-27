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    Тер Штеген: У «Барселоны» хватает мастеров помимо Месси

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    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от матча 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».

    Марк-Андре тер Штеген
    Марк-Андре тер Штеген
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    Из-за травмы руки игру пропустит нападающий каталонцев Лионель Месси.

    «Когда лучший игрок команды отсутствует из-за травмы, трудно не заметить разницы. Однако у нас хватает мастеров и помимо Месси, которые смогут компенсировать его отсутствие.

    Раньше Криштиану Роналду был не менее важен для "Реала", он забивал очень много голов, но мадридцы остались сильными и без него. В предстоящей игре не будет обоих, поэтому пришло время других футболистов показать себя. Зрителей ждет интересная игра», — цитирует тер Штегена Goal.com.

    Матч «Барселоны» и «Реала» пройдет завтра на «Камп Ноу». Начало — в 17:15 мск. 0

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