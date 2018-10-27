Тер Штеген: У «Барселоны» хватает мастеров помимо Месси

Голкиперподелился ожиданиями от матча 10-го тура испанской Примеры с

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Из-за травмы руки игру пропустит нападающий каталонцев Лионель Месси.

«Когда лучший игрок команды отсутствует из-за травмы, трудно не заметить разницы. Однако у нас хватает мастеров и помимо Месси, которые смогут компенсировать его отсутствие.

Раньше Криштиану Роналду был не менее важен для "Реала", он забивал очень много голов, но мадридцы остались сильными и без него. В предстоящей игре не будет обоих, поэтому пришло время других футболистов показать себя. Зрителей ждет интересная игра», — цитирует тер Штегена Goal.com.

Матч «Барселоны» и «Реала» пройдет завтра на «Камп Ноу». Начало — в 17:15 мск. 0