Саутгемптон — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.10.2018)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Райан Бертран, M.Elyounoussi, Ориоль Ромеу, Марио Лемина, Натан Редмонд, Дэнни Ингс, Чарли Остин.
«Ньюкасл»: Martin Dubravka, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Мэтт Ритчи, Kenedy, Yoshinori Muto, Ayoze Perez.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ньюкасл» со счетом 1:3. 0