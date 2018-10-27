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    Романцев: Главное, чтобы «Спартаком» руководил русскоязычный тренер

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал решение об отставке Массимо Карреры с поста наставника красно-белых.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    В понедельник, 22 октября, «Спартак» объявил, что Каррера освобожден от должности главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал его помощник Рауль Рианчо.

    «Поддерживаю решение руководства "Спартака" отправить в отставку Массимо Карреру. Если клуб предпринял такой шаг, значит, есть объективные причины.

    Что касается его преемника, то главное, чтобы командой руководил русскоязычный тренер. Останется ли Рианчо на своей должности в будущем, нужно спрашивать руководителей красно-белых», — цитирует Романцева «Р-Спорт».

    Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016 года, под его руководством «красно-белые» по итогам сезона-2016/17 впервые с 2001 года завоевали звание чемпионов России. 0

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