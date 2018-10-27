Романцев: Главное, чтобы «Спартаком» руководил русскоязычный тренер

Бывший главный тренер «Спартака»поддержал решение об отставкес поста наставника красно-белых.

В понедельник, 22 октября, «Спартак» объявил, что Каррера освобожден от должности главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал его помощник Рауль Рианчо.

«Поддерживаю решение руководства "Спартака" отправить в отставку Массимо Карреру. Если клуб предпринял такой шаг, значит, есть объективные причины.

Что касается его преемника, то главное, чтобы командой руководил русскоязычный тренер. Останется ли Рианчо на своей должности в будущем, нужно спрашивать руководителей красно-белых», — цитирует Романцева «Р-Спорт».

Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016 года, под его руководством «красно-белые» по итогам сезона-2016/17 впервые с 2001 года завоевали звание чемпионов России. 0