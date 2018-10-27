«Ювентус» хочет арендовать Погба с последующим выкупом

планирует заключить сделку спо аренде полузащитникав зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, туринцы намерены зимой арендовать 25-летнего игрока у «МЮ» до конца сезона с последующим правом выкупа летом 2019 года за сумму, превышающую 70 миллионов евро.

Напомним, что у Погба сложные отношения с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.

25-летний Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

В этом сезоне французский игрок провел за английский клуб 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. 0