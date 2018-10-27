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    «Лидс» — «Ноттингем Форест». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лидс — Ноттингем Форест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.10.2018)

    Футбол Англии
    В 19:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Лидс» — «Ноттингем Форест».

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    Составы команд:

    «Лидс»: Bailey Peacock-Farrell, Luke Ayling, Liam Cooper, Стюарт Даллас, Понтус Янссон, Adam Forshaw, Ezgjan Alioski, Эрнандес Педро, Кевин Филлипс, M.Klich, Kemar Roofe.

    «Ноттингем Форест»: Костел Пантилимон, Тобиаш Фигерейду, Даниэл Фокс, Адлен Гедиура, Джек Колбэк, Lewis Grabban, Joao Carvalho, Matty Cash, J.Robinson, Joe Lolley, Тендайи Дариква.

    Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Ноттингем Форест» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лидс» со счетом 1:0. 0

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