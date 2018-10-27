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    «Лестер» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лестер — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.10.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Вест Хэм Календарь АПЛ
    В 19:30 в АПЛ начнётся матч «Лестер» — «Вест Хэм».

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    Составы команд:

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвелл, Caglar Soyuncu, Гарри Магир, Даниэль Амарти, James Maddison, Марк Олбрайтон, Висенте Иборра, Onyinye Ndidi, Рашид Геззаль, Келечи Ихеаначо.

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Артур Масуаку, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Марк Нобл, Declan Rice, Grady Diangana, Хавьер Эрнандес.

    Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Вест Хэм» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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