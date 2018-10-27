Лестер — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.10.2018)

Составы команд:
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвелл, Caglar Soyuncu, Гарри Магир, Даниэль Амарти, James Maddison, Марк Олбрайтон, Висенте Иборра, Onyinye Ndidi, Рашид Геззаль, Келечи Ихеаначо.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Артур Масуаку, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Марк Нобл, Declan Rice, Grady Diangana, Хавьер Эрнандес.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Вест Хэм» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0