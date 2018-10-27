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    Экс-президент «Реала»: Продажа Роналду была ошибкой

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    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, что мадридский клуб совершил ошибку, продав нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    «Считаю продажу Роналду в "Ювентус" огромной ошибкой. Даже исторической. Дело не в его огромной результативности — по 50 голов за сезон. Просто клуб так и не смог найти полноценную замену. Посмотрите, на что "Реал" потратил эти деньги. Родриго остаетя в Бразилии, Винисиус выступает за "Кастилью". Это странная ситуация. Я уважаю Мариано Диаса, но пока ему далеко до уровня Криштиану», — цитирует Кальдерона ESPN.

    Напомним, Роналду перешел в итальянскую команду минувшим летом. Соглашение португальца с клубом рассчитано на 4 года. 0

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