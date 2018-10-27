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    «Бирмингем Сити» — «Шеффилд Уэнсдей». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бирмингем Сити — Шеффилд Уэнсдей. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.10.2018)

    Футбол Англии
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Бирмингем Сити» — «Шеффилд Уэнсдей».

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    Составы команд:

    «Бирмингем Сити»: L.Camp, Kristian Pedersen, M.Colin, H.Dean, M.Morrison, M.Kieftenbeld, Connor Mahoney, Che Adams, Gary Gardner, Jota, Lukas Jutkiewicz.

    «Шеффилд Уэнсдей»: Cameron Dawson, Liam Palmer, Morgan Fox, Джошуа Онома, Joey Pelupessy, Стивен Флетчер, Барри Бэннан, T.Lees, A.Nuhiu, A.Reach, Michael Hector.

    Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Уэнсдей» — «Бирмингем Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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