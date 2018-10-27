Бирмингем Сити — Шеффилд Уэнсдей. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.10.2018)

Составы команд:
«Бирмингем Сити»: L.Camp, Kristian Pedersen, M.Colin, H.Dean, M.Morrison, M.Kieftenbeld, Connor Mahoney, Che Adams, Gary Gardner, Jota, Lukas Jutkiewicz.
«Шеффилд Уэнсдей»: Cameron Dawson, Liam Palmer, Morgan Fox, Джошуа Онома, Joey Pelupessy, Стивен Флетчер, Барри Бэннан, T.Lees, A.Nuhiu, A.Reach, Michael Hector.
Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Уэнсдей» — «Бирмингем Сити» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0