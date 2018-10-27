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    «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Атлетико — Реал Сосьедад (27.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Атлетико Реал Сосьедад Календарь Примеры
    В 21:45 в испанской Примере начнётся матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Атлетико»).

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