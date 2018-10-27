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    «Атлетик» — «Валенсия»: онлайн-трансляция начнется в 17:15

    Атлетик — Валенсия: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2018)

    Примера Футбол Испании Атлетик Валенсия Календарь Примеры
    В 17:15 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Атлетик» — «Валенсия».

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    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Валенсия» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Валенсия»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Атлетик» — «Валенсия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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