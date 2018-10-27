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    «Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад»

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Реалом Сосьедад» (2:0) в рамках 10-го тура испанской Примеры.

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    «Матрасникам» удалось открыть счёт лишь под занавес первого тайма — на 45-й минуте отличился защитник Диего Годин.

    На 60-й минуте, преимущество «Атлетико» удвоил его партнёр по обороне Фелипе Луис.

    «Атлетико» с 19 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, обойдя на одно очко «Барселону», а «Реал Сосьедад» расположился на 12-й строчке, имея в активе 12 очков.

    В следующем туре примеры «матрасники» 3 ноября на выезде сыграют с «Леганесом», а команда из Сан-Себастьяна на следующий день примет «Севилью».

    Примера. 10-й тур
    «Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 2:0 (1:0)
    Голы: Годин, 45 (1:0). Филипе Луис, 60 (2:0)«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Ариас, Л.Эрнандез (Филипе Луис, 46), Коке, Сауль, Эрнандес, Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Лемар, 82)«Реал Сосьедад»: Мойя, Навас, Элустондо, Родригес, Горосабель, Сурутуса (Рамирес, 59), Ильярраменди, Пардо, Субельдия, Сангальи (Янузай, 81), Виллиан Жозе (Хуанми, 68)Предупреждения: Субельдия, 44. Коке, 49. Савич, 53
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