«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в рамках 10-го тура испанской Примеры.

«Матрасникам» удалось открыть счёт лишь под занавес первого тайма — на 45-й минуте отличился защитник Диего Годин.

На 60-й минуте, преимущество «Атлетико» удвоил его партнёр по обороне Фелипе Луис.

«Атлетико» с 19 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, обойдя на одно очко «Барселону», а «Реал Сосьедад» расположился на 12-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре примеры «матрасники» 3 ноября на выезде сыграют с «Леганесом», а команда из Сан-Себастьяна на следующий день примет «Севилью».