«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад»

«Матрасникам» удалось открыть счёт лишь под занавес первого тайма — на 45-й минуте отличился защитник Диего Годин.
На 60-й минуте, преимущество «Атлетико» удвоил его партнёр по обороне Фелипе Луис.
«Атлетико» с 19 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, обойдя на одно очко «Барселону», а «Реал Сосьедад» расположился на 12-й строчке, имея в активе 12 очков.
В следующем туре примеры «матрасники» 3 ноября на выезде сыграют с «Леганесом», а команда из Сан-Себастьяна на следующий день примет «Севилью».
Примера. 10-й тур
«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 2:0 (1:0)
Голы: Годин, 45 (1:0). Филипе Луис, 60 (2:0)«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Ариас, Л.Эрнандез (Филипе Луис, 46), Коке, Сауль, Эрнандес, Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Лемар, 82)«Реал Сосьедад»: Мойя, Навас, Элустондо, Родригес, Горосабель, Сурутуса (Рамирес, 59), Ильярраменди, Пардо, Субельдия, Сангальи (Янузай, 81), Виллиан Жозе (Хуанми, 68)Предупреждения: Субельдия, 44. Коке, 49. Савич, 53