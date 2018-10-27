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    «Амьен» — «Нант»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Амьен — Нант: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Амьен Нант Календарь Лиги 1
    В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Амьен» — «Нант».

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    Последний матч между собой: «Амьен» — «Метц» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нант»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Амьен» — «Нант». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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