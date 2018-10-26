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    «Ним» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Ним — Сент-Этьен: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.10.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Ним Сент-Этьен Календарь Лиги 1
    В 21:45 в Лиге 1 начнётся матч «Ним» — «Сент-Этьен».

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    Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Ним» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сент-Этьен»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ним» — «Сент-Этьен». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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