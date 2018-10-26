Игнатьев: На Дзюбу мы сейчас все молимся

Бывший главный тренервысказал мнение об игре нападающегов домашнем матче 3-го тура Лиги Европы с «Бордо» (2:1).

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Форвард стал автором первого гола в ворота французской команды.

«На Дзюбу мы сейчас все молимся. Молимся все вместе, и он нас продолжает радовать. Артём долго вкатывался в игру, у него много не получалось, он терял мяч, но от борьбы не отказывался. В конечном счёте, он сделал то, чего мы все от него ждем, то, что от него требуется. Прекрасный гол забил после подачи Набиуллина: Дзюба мастерски сыграл на опережение. Да, потом не реализовал одиннадцатиметровый, но такое случается со всеми, да и вратарю "Бордо" надо отдать должное. А главное — победу "Зениту" принесла точная передача Дзюбы на Кузяева. Да, пас простой, но его нужно было сделать своевременно.

Можно говорить о значительном вкладе Дзюбы в эту победу. Ну и Кузяева надо отметить. Он пробежал огромную дистанцию, а Артем поощрил этот забег Далера. Я убежден, что "Зенит" мы увидим в плей-офф весной, там команда из Петербурга должна нас порадовать. А вот в остальных не уверен», — цитирует Игнатьева «Чемпионат». 0