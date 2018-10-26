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    Автор двух голов в ворота ЦСКА стал лучшим игроком недели в ЛЧ

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    УЕФА на своем официальном сайте назвал имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Эдин Джеко
    Эдин Джеко
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    Главным героем третьего тура группового этапа признан нападающий «Ромы» Эдин Джеко.

    Боснийский футболист оформил дубль в матче с московским ЦСКА (3:0) и сделал голевую передачу.

    На звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва и защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими.

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    • Джеко в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов провел три матча, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. 0

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