ЦСКА хочет выкупить Бекао

собирается выкупить управа на защитника, утверждают «Известия».

Родриго Бекао ПФК ЦСКА 1000 Фрибет для всех Забрать!

22-летний бразилец с лета выступает за «красно-синих» на правах аренды. Руководство московского клуба уже сейчас приняло принципиальное решение об активизации пункта арендного соглашения.

«Бекао полностью удовлетворяет всех в армейском коллективе. Он отлично проявляет себя и с игровой точки зрения, и вне поля. В отличие от большинства его соотечественников, Родриго не понадобилось времени на раскачку, акклиматизацию и адаптацию в новой для себя стране и новом коллективе. Кроме того, футболист наладил отличный контакт со своим соотечественником Марио Фернандесом. Можно с уверенностью сказать, что Бекао останется в ЦСКА и после завершения срока аренды. Тем более сумма выкупа не столь высока», — сообил источник.

В столичном ЦСКА Бекао уже успел завоевать первый трофей. В своей дебютной официальной игре Родриго в составе армейцев обыграл «Локомотив» (1:0) и завоевал Суперкубок России. 0