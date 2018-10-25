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    Панченко и Шунин остались в запасе «Динамо» на матч Кубка России с «Рубином»

    Кубок России Футбол России Динамо Рубин
    Определились стартовые составы казанского «Рубина» и московского «Динамо» на матч 1/8 финала Кубка России.

    «Динамо» — «Рубин»
    «Динамо» — «Рубин»
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    В запасе московской команды остались несколько футболистов основного состава, включая Антона Шунина, Жоаозиньо и Кирилла Панченко.

    «Рубин»: Бабурин, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Сорокин, Могилевец, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.

    Запасные: Иван Коновалов, Акмурзин, Байрамян, Калинин, Уремович, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров.

    «Динамо»: Лещук, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичёв, Кардозу, Луценко.

    Запасные: Шунин, Жоаозиньо, Терехов, Грулёв, Соу, Черных, Панченко. 0

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