Панченко и Шунин остались в запасе «Динамо» на матч Кубка России с «Рубином»

«Динамо» — «Рубин»
РФПЛ
В запасе московской команды остались несколько футболистов основного состава, включая Антона Шунина, Жоаозиньо и Кирилла Панченко.
«Рубин»: Бабурин, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Сорокин, Могилевец, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.
Запасные: Иван Коновалов, Акмурзин, Байрамян, Калинин, Уремович, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров.
«Динамо»: Лещук, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичёв, Кардозу, Луценко.
Запасные: Шунин, Жоаозиньо, Терехов, Грулёв, Соу, Черных, Панченко. 0