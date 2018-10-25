Романцев: Назначение Карреры было ошибкой

Легендарный тренерзаявил, что считает назначениена должность главного тренера ошибкой.

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Он также добавил, что чемпионский титул «красно-белых» в сезоне 2016/17 — заслуга Дмитрия Аленичева.

«И прежде считал, и сейчас считаю — назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота — это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону. Ведь то, как "Спартак" провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило — сделал он это на самом высоком уровне», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

«А главная заслуга Карреры, за что я его уважаю, состояла в том, что итальянец ничего не испортил. У врачей есть такая профессиональная поговорка — главное не навредить! И это тот самый случай». 0