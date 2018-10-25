Навас: Пробиться в ЛЕ через победу в Кубке России легче, чем через чемпионат

Защитник и капитан «Рубина»отметил, что его команда думает о том, чтобы выиграть Кубок России и пробиться в Лигу Европы.

В 1/8 финала Кубка России казанцы одержали победу над «Динамо».

«Это была очень сложная игра, но мы не проигрываем уже 10 матчей. Команда набрала ход. Мы движемся в нужном направлении.

Неплохо идем в чемпионате, и сейчас вышли в четвертьфинал Кубка России. Сейчас нам предстоит тяжелая игра в понедельник со "Спартаком". Нам необходим результат и в этом матче.

Рассматриваем Кубок России, как шанс пробиться в Лигу Европы. Но здесь соперники всегда играют чуть иначе. Здесь нам осталось выиграть всего три игры, а в чемпионате еще много.

Поэтому номинально это сделать легче. Победа в этом турнире была бы очень большим успехом для нас», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0