ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже«Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ
  • 21:56
    • «Зенит» вырвал победу у «Бордо»
  • 22:02
    • «Селтик» уступил «Лейпцигу», «Зальцбург» разгромил «Русенборг»
  • 21:51
    • «Милан» потерпел поражение от «Бетиса»
  • 21:49
    • Гол Уэлбека принес «Арсеналу» победу над «Спортингом»
  • 21:05
    • Ташаев и Игнатов — в старте «Спартака» на матч с «Рейнджерс»
    Все новости спорта

    Навас: Пробиться в ЛЕ через победу в Кубке России легче, чем через чемпионат

    Рубин Динамо Кубок России Футбол России Лига Европы
    Защитник и капитан «Рубина» Сесар Навас отметил, что его команда думает о том, чтобы выиграть Кубок России и пробиться в Лигу Европы.

    Сесар Навас
    Сесар Навас
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В 1/8 финала Кубка России казанцы одержали победу над «Динамо».

    «Это была очень сложная игра, но мы не проигрываем уже 10 матчей. Команда набрала ход. Мы движемся в нужном направлении.

    Неплохо идем в чемпионате, и сейчас вышли в четвертьфинал Кубка России. Сейчас нам предстоит тяжелая игра в понедельник со "Спартаком". Нам необходим результат и в этом матче.

    Рассматриваем Кубок России, как шанс пробиться в Лигу Европы. Но здесь соперники всегда играют чуть иначе. Здесь нам осталось выиграть всего три игры, а в чемпионате еще много.

    Поэтому номинально это сделать легче. Победа в этом турнире была бы очень большим успехом для нас», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • От Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»?
  • Вчера в 19:46
    •
  • Прогноз
  • «Рейнджерс» — «Спартак»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится для «Спартака» первый матч без Карреры?
  • «Рейнджерс» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Мера для «аристократов»: сколько забьет «Челси»
  • «Челси» — «БАТЭ». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Удержит ли «Краснодар» единоличное лидерство в группе J?
  • «Стандард» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» проиграла «Автомобилисту», «Локо» дожал «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 октября 22:320
  • 18:24
    • Панченко и Шунин остались в запасе «Динамо» на матч Кубка России с «Рубином»
  • 18:11
    • Свитолина победила Возняцки и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
  • 15:57
    • СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»
    «Локомотив» остается с нулем Футбол Свет меркнет. «Локо» хоронит свои шансыДомашнее поражение «Локомотива» от «Порту» в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы 16:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» против французов, очередная попытка киевлян
  • 4.16
    •
  • 22:35
    • Навас: Пробиться в ЛЕ через победу в Кубке России легче, чем через чемпионат
  • 22:33
    • Федерер пробился в четвертьфинал турнира в Базеле
  • 22:15
    • «Локомотив» в овертайме дожал «Трактор»
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Кучеров принес победу «Тампе», Дадонов отличился за «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября 10:550
  • 14:19
    • «Арсенал» и Кононов расторгнут контракт после 12 тура РПЛ
  • 14:03
    • Перес хотел уволить Лопетеги после победы над «Викторией»
  • 11:06
    • Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие