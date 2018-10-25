Начо: В неудачах виновата вся команда

Защитниксчитает, что нельзя винить главного тренера командыв последних неудачах клуба.

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К матчу с «Барселоной» мадридцы подходят, набрав одно очко в четырех последних турах чемпионата Испании.

«Моя единственная цель на поле — победить "Барселону". Считаю, что в последних неудачах виноват не только главный тренер, а вся команда. У нашего наставника сейчас те же эмоции и переживания, что и у нас.

Мы остаемся профессионалами и всегда будем стремиться к максимальному результату. Бывают трудные времена, которые надо пережить», — цитирует Начо A Bola.

Матч «Барселоны» и «Реала» пройдет 28 октября. Начало — в 17:15. 0