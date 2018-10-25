Липпи: «Ювентус» — фаворит в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной Италииназвал фаворита Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, в этом сезоне "Ювентус" покажет все, на что способен. Я уже говорил, что туринская команда за последние несколько лет достигла уровня "Барселоны", "Реала" и "Баварии". Теперь настало время сказать, что "Ювентус" возглавляет группу фаворитов.

Неправильно говорить только об одном фаворите, но авторитет и вера в себя — это двигатель, который выводит клуб на самый высокий уровень, а затем они купили Криштиану Роналду, лучшего игрока мира, который может улучшить игру команды», — цитирует Липпи Football Italia.

После трех туров в Лиге чемпионов «Ювентус» занимает первое место в группе H, имея в своем активе девять очков. 0