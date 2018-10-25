Каррере надо было дать время до зимней паузы, считает Горлукович

Бывший защитник «Спартака»заявил, что главный тренер красно-белыхмог доработать в команде, по крайней мере, до зимы.

«Я говорил, что ему надо было дать время, по крайней мере, до зимней паузы. В "Спартаке" решили расстаться сейчас…

Да ведь ничего страшного по результатам не происходило! Ну проиграли дома Туле. Неприятно, конечно, но не катастрофа.

Потом в двух матчах подряд победили бы, и все успокоились бы. Другое дело, что качество футбола падало. По сравнению с чемпионским сезоном.

Главные вопросы к Массимо по игре? Все стало возвращаться к тому, что происходило до итальянца. Грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. К этому все сейчас опять и пришло…

Причем при Каррере даже в чемпионском сезоне футбол красно-белых не вызывал у меня каких-то восторгов. Но, надо признать, ему удалось сделать несколько правильных вещей», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0