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    Каррере надо было дать время до зимней паузы, считает Горлукович

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера мог доработать в команде, по крайней мере, до зимы.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Я говорил, что ему надо было дать время, по крайней мере, до зимней паузы. В "Спартаке" решили расстаться сейчас…

    Да ведь ничего страшного по результатам не происходило! Ну проиграли дома Туле. Неприятно, конечно, но не катастрофа.

    Потом в двух матчах подряд победили бы, и все успокоились бы. Другое дело, что качество футбола падало. По сравнению с чемпионским сезоном.

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    • Главные вопросы к Массимо по игре? Все стало возвращаться к тому, что происходило до итальянца. Грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. К этому все сейчас опять и пришло…

    Причем при Каррере даже в чемпионском сезоне футбол красно-белых не вызывал у меня каких-то восторгов. Но, надо признать, ему удалось сделать несколько правильных вещей», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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