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    Бухаров будет рад успехам Рианчо в «Спартаке»

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    Нападающий казанского «Рубина» Александр Бухаров прокомментировал победу в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо» (1:0).

    Александр Бухаров
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    «Типичный кубковый матч, такие игры часто заканчиваются вничью, но слава богу, что сохранили свои ворота и использовали свой шанс.

    На меня психологически не давит то, что после перехода в "Рубин" у меня пока не получается забить. Самое главное, что команда выигрывает, показывает результат. Голы, я думаю, придут, надо просто усердно работать. Шанс будет, я в это верю.

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    • "Спартак" в голове не держали, даже не обсуждали. Приедем, посмотрим на базе. Я работал под руководством их нового тренера Рауля Рианчо. Хороший человек, все его любили, все его прекрасно знают. Приятно будет его увидеть. Буду рад, если у него получится в московском клубе», — приводит слова Бухарова пресс-служба «Рубина». 0

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