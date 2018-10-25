Акинфеев похвалил Мутко за развитие футбола в России

Вратарь ЦСКАотметил хорошие темпы развития футбола в России.

«Мне кажется, что в последние годы российский футбол развивается хорошими темпами. Интрига в российской Премьер-лиге, успешные, яркие выступления в еврокубках — все это нравится нашим болельщикам.

Полагаю, что это во многом заслуга руководителей футбола, в частности Виталия Мутко, который в течение этих лет занимался всесторонним развитием футбола.

Лишнее подтверждение тому — великолепный с точки зрения организации чемпионат мира, который прошел летом в нашей стране.

Не случайно многие называют его лучшим за всю историю проведения. Возможно, болельщикам и не всегда видна эта работа, которая на самом деле дает свои результаты. И этого нельзя не заметить», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат». 0