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    Акинфеев похвалил Мутко за развитие футбола в России

    ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил хорошие темпы развития футбола в России.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
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    «Мне кажется, что в последние годы российский футбол развивается хорошими темпами. Интрига в российской Премьер-лиге, успешные, яркие выступления в еврокубках — все это нравится нашим болельщикам.

    Полагаю, что это во многом заслуга руководителей футбола, в частности Виталия Мутко, который в течение этих лет занимался всесторонним развитием футбола.

    Лишнее подтверждение тому — великолепный с точки зрения организации чемпионат мира, который прошел летом в нашей стране.

    Не случайно многие называют его лучшим за всю историю проведения. Возможно, болельщикам и не всегда видна эта работа, которая на самом деле дает свои результаты. И этого нельзя не заметить», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат». 0

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