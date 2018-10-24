ПСЖ — «Наполи»: счет 1:0 после первого тайма

«Ливерпуль»
twitter.com/LFC
Единственный мяч был забит на 29-й минуте. Инсинье получил отличную навесную передачу от Кальехона, убежал от защитников и в штрафной технично перебросил вышедшего навстречу голкипера.
В другом матче группы С «Ливерпуль» на своем поле побеждает после первого тайма «Црвену Звезду» со счетом 2:0.
Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Робертсон с левого края штрафной от лицевой низом отпасовал в район 11-метровой отметки, Фирмино на замахе убрал защитника и пробил по воротам — мяч после рикошета залетел в цель.
А на 45-й минуте Шакири в касание отдал мяч в штрафную соперника, Салах с отличной позиции ударил по воротам и увеличил счёт в матче. 0