«Ливерпуль» — «Црвена Звезда»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Ливерпуля» и «Црвены Звезды» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

Встреча группы C пройдет на «Энфилде» и начнется в 22:00 мск. Главный арбитр — Даниэль Зиберт из Германии.

«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, Ван Дейк, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах, Гомес, Шакири, Робертсон, Александер-Арнольд.

Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Старридж, Морено, Лаллана, Ориги.

«Црвена Звезда»: Борян, Йовичич, Дегенек, Крстичич, Эбесилио, Срнич, Бабич, Стойкович, Бен-Набуан, Гобелич, Боачи.

Запасные: Попович, Павков, Стоилькович, Чаушич, Симич, Йованчич, Савич.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.07, на успех «Црвены Звезды» — 45.65, на ничью — 16.67. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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