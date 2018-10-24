«Ливерпуль» — «Црвена Звезда»: счет матча 4:0, обзор голов

«Красные» открыли счет уже на 20-й минуте. Эндрю Робертсон с левого края штрафной сделал передачу в район 11-метровой отметки, где Роберто Фирмино на замахе убрал защитника и с помощью рикошета отправил сферу в цель.
В концовке первого тайма Шердан Шакири в касание отдал мяч в штрафную, а Мохамед Салах с отличной позиции пробил по воротам и увеличил счет.
Спустя шесть минут после перерыва Салах оформил дубль, реализовав пенальти, который заработал Садио Мане.
На 75-й минуте уже сам Мане не забил с пенальти, но исправился через четыре минуты, когда с линии вратарской пробил Милана Боряна, воспользовавшись передачей Дэниела Старриджа.
«Ливерпуль» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице, минимально опережая «Наполи». «Црвена Звезда» с одним баллом идет на последней строчке. Повторный матч команды проведут в Сербии. 0