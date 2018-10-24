«Ливерпуль» — «Црвена Звезда»: счет матча 4:0, обзор голов

в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил— 4:0.

«Красные» открыли счет уже на 20-й минуте. Эндрю Робертсон с левого края штрафной сделал передачу в район 11-метровой отметки, где Роберто Фирмино на замахе убрал защитника и с помощью рикошета отправил сферу в цель.

В концовке первого тайма Шердан Шакири в касание отдал мяч в штрафную, а Мохамед Салах с отличной позиции пробил по воротам и увеличил счет.

Спустя шесть минут после перерыва Салах оформил дубль, реализовав пенальти, который заработал Садио Мане.

На 75-й минуте уже сам Мане не забил с пенальти, но исправился через четыре минуты, когда с линии вратарской пробил Милана Боряна, воспользовавшись передачей Дэниела Старриджа.

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур «Ливерпуль» — «Црвена Звезда» — 4:0 (2:0) Голы: 1:0 — 20 Фирмино, 2:0 — 45 Салах, 3:0 — 51, пенальти Салах, 4:0 — 80 Мане«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Робертсон (Морено, 82), Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Шакири (Лаллана, 68), Мане, Салах (Старридж, 73), Фирмино«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Бабич, Стойкович, Крстичич, Гобелич, Срнич, Йовичич (Чаушич, 75), Эбесилио (Йованчич, 65), Бен-Набуан (Симич, 81), БоачиПредупреждения: Стойкович (50), Крстичич (55), Йовичич (74), Йованчич (86), Гобелич (88)

«Ливерпуль» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице, минимально опережая «Наполи». «Црвена Звезда» с одним баллом идет на последней строчке. Повторный матч команды проведут в Сербии. 0